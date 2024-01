¿Por qué hay preocupación por el estado de salud de Kate Middleton?

El estado de salud de Kate Middleton ha causado preocupación y levantado las alertas en las redes sociales.

Mucho se ha comentado sobre qué está pasando con la princesa de Gales, esposa del príncipe William, luego de que se diera a conocer que debió ser hospitalizada y sometida a una intervención.

El pasado 17 de enero, Kensington Palace publicó un comunicado en X en el que dieron a conocer que la princesa de Gales, de 42 años, fue ingresada al hospital para someterse a una “cirugía abdominal planificada”.

Según explicaron en la instancia, la operación “fue exitosa” y “se espera que permanezca en el hospital durante 10 a 14 días, antes de regresar a casa para continuar su recuperación”.

Sin embargo, destacaron que el consejo médico indicó que es poco probable que Kate Middleton vuelva a sus funciones públicas “hasta después de Pascua”.

Además, en el mismo comunicado señalaron que solo entregarán información sobre el progreso de su estado de salud “cuando haya información nueva y significativa para compartir”.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024