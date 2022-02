Imagina revivir toda tu vida durante en solo un par de segundos. La evidencia científica señala que este proceso podría ocurrir al momento de morir y en situaciones cercanas a esta experiencia.

A pesar de que todavía no existe una gran cantidad de investigaciones al respecto, una estudio publicado por la revista científica Frontiers in Aging Neuroscience, sostiene que el cerebro permanece activo durante y después de la muerte.

Los especialistas llegaron a este hallazgo luego que un paciente de 87 años desarrollara un cuadro de epilepsia, por lo que decidieron monitorear su cerebro para detectar las convulsiones y así tratar su condición.

Durante este proceso, la persona falleció tras sufrir un paro cardiaco. Sin quererlo, los médicos registraron por primera vez la actividad cerebral de un ser humano al momento de morir.

Según los científicos, el análisis de estos registros “han puesto a prueba nuestro conocimiento sobre el fin exacto de la vida“.

“Registramos 900 segundos de actividad cerebral durante la muerte, pero nos enfocamos en lo que pasa durante los últimos 30 segundos antes del fallecimiento y los 30 segundos posteriores luego de que su corazón dejara de palpitar”, señaló el Dr. Ajmal Zemmar, un neurocirujano de la Universidad de Louisville que participó del estudio.

Durante este periodo de tiempo, se detectó una gran cantidad de ondas cerebrales en todo el cerebro.

Las ondas cerebrales son patrones rítmicos de actividad cerebral que experimentamos día a día. Existen distintos tipos de ondas cerebrales asociadas a la concentración, el sueño y el procesamiento de información, entre otras actividades.

“Al generar ondas asociadas a la memoria, el cerebro podría estar reproduciendo por última vez momentos significativos de nuestra vida, similares a los reportados por personas que han estado cerca de la muerte”, plantea Zemmar.

Pese a que este estudio sea el primero de su tipo, efectos similares han sido registrados en indagaciones científicas realizadas con ratones de laboratorio.

Esto podría indicar que, durante la muerte, el cerebro acciona una respuesta biológica que podría ser compartida por más de una especie.

Sin embargo, estas mediciones fueron realizadas en un solo caso y provienen de un cerebro dañado por convulsiones e inflamación, lo que dificulta la interpretación de la información.

No obstante, el Dr. Zemmar planea continuar investigando para así obtener resultados más contundentes.

“Algo hemos aprendido de esta investigación: a pesar de que nuestros seres queridos tengan sus ojos cerrados y estén preparados para dejarnos, puede que sus cerebros estén reproduciendo alguno de los mejores recuerdos de sus vidas”, finalizó.

