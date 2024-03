¿Qué se sabe del tipo de cáncer que tiene Kate Middleton?

Este viernes, la Princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció luego de varios meses de ausencia pública y contó mediante un video que padece cáncer, aunque no especificó de qué tipo.

Divulgado en las cuentas oficiales de la realeza británica, en el comunicado relató que fue un “gran shock” para ella y sus cercanos, pues debió atravesar “un par de meses increíblemente duros”.

Continuando con los antecedentes sobre su estado de salud, Middleton explicó que desconocía padecer esta enfermedad al momento de someterse a su cirugía abdominal en enero. “Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer“, añadió.

Tal como reveló la esposa de Guillermo de Gales, fue tras una cirugía abdominal realizada en enero cuando fue diagnosticada de una forma de cáncer no especificada.

La intervención a la que fue sometida en la Clínica de Londres, afortunadamente, resultó favorable y permitió que la Princesa abandonara el centro de salud apenas 13 días después.

Sin embargo, cuando aún quedan dudas en torno a su cuadro de salud y el Palacio de Kensington puntualizó que no compartirá más información médica sobre Kate, lo cierto es que hoy se encuentra en las primeras etapas de un tratamiento de quimioterapia preventiva.

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, la quimioterapia es un tratamiento sistémico por el que los medicamentos pasan por todo el cuerpo y pueden eliminar células cancerosas que se han propagado a partes del cuerpo lejos del tumor original.

Así, en términos simples, la quimioterapia preventiva consiste en la administración de una serie de medicamentos para combatir la reproducción y desarrollo de las células cancerosas por el resto del cuerpo.

En ese sentido, The Guardian indicó que Kate Middleon inició el tratamiento de quimioterapia preventiva a fines de febrero, por lo que aún está en un estado inicial. Por lo mismo, la decisión médica respecto al tiempo por el que se extenderá todavía está por conocerse.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024