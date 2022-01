Luego de quedar sin trabajo y al ver que su dinero escaseaba, un hombre decidió ofrecer un particular servicio para reinventarse y solventar sus gastos.

Se trata de Sebastián Pujador, de 29 años, quien ofrece hacer filas en los centros de hisopados (test PCR) a cambio de dinero. Según cuenta, esta labor le ayuda a sobrevivir el día a día, según consignó Diario de Cuyo.

Pese a las críticas, defiende que “peor es robar. Lo mío es un trabajo”, asegurando que el cobro por hacer las filas es de $800 (6.000 pesos chilenos aproximadamente).

Lee también: Joven viajó casi 11 horas escondido en la rueda delantera de un avión de carga

El joven que vive en San Juan, Argentina, anteriormente se desempeñaba como albañil y luego se quedó sin este trabajo. En medio de su búsqueda, surgió esta idea después de haber acudido a hacerse este examen junto a su tío después de presentar síntomas.

“Ahí entre chiste y chiste salió la idea de cobrar por hacer fila. Hice la publicación por redes sociales de compra y venta y empecé a hacer este trabajo”, relató.

Diariamente camina alrededor de 20 cuadras para acudir al centro de hisopados más cercano a su casa y que, dijo, avanza más rápido.

“Hay gente que llega a hacer la fila con muchos síntomas o no tiene tiempo de esperar tanto. Entonces me busca para que yo haga la fila y ellos llegan cuando estoy cerca de entrar”, añadió Sebastián, quien incluso contó de una vez que tuvo que esperar cerca de cinco horas para un cliente.

Fue a través de una publicación en Facebook que este joven dio a conocer el servicio que prestaba, junto al siguiente mensaje:

Lee también: Hombre llevó a su tío fallecido a cobrar la pensión: “No sabía que estaba muerto”

“Hola gente, quiero comentarles que hago cola en el Aldo Cantoni para hacerse el hisopado. Cobro $800 por persona. Al que le interese o realmente necesite, que se comunique conmigo. Al que no le interese, que se guarde los comentarios, haga algo más productivo que criticar a los demás. Muchas gracias”.

Un post que hasta el momento le ha dado buenos resultados, ya que sostuvo que mediante esta plataforma lo han contactado para hacer filas o que clientes anteriores van pasando sus datos a otros conocidos, y así se ha hecho de más contactos.

Respecto de las críticas que apuntan a que “soy un vago o me aprovecho de la situación”, Sebastián se defendió y argumentó que “esto lo tomo como un trabajo, si no, no tengo para comer. Si bien me da miedo el contagio de coronavirus, trato de cuidarme mucho y mantener la distancia”.