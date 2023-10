Quico contra la inmigración ilegal a Estados Unidos: “Puede estar en peligro tu mamá, tu perro”

El actor mexicano Carlos Villagrán, mejor conocido como Quico en su participación en El Chavo del 8, reapareció en redes sociales con un potente mensaje hacia sus compatriotas que deseen viajar a Estados Unidos.

Sin embargo, su comunicado generó polémica entre los usuarios de X (ex Twitter), principalmente por el contenido de la campaña y que el actor tiene “nula” intención de guardar el disfraz de Quico.

“Hola cuates, primero que nada ‘¡ya cállense, cállense, cállense que me desesperan!‘”, partió diciendo el actor recordando su icónica frase en el programa de televisión.

Siguiendo con su mensaje, Quico expresó: “Tengo algo muy importante que decirles: No crucen la frontera de los Estados Unidos porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo el mundo. Mejor cruza legal“.

“Si lo haces, sí me simpatizas“, finalizó su mensaje en colaboración con la embajada de Estados Unidos en México, quienes a su vez hicieron el llamado a utilizar las vías legales e informarse con las Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. para viajar al país vecino.

Este mensaje tuvo todo tipo de respuesta, algunas de estas fueron, aunque fueron principalmente negativos. “¡Ya cállate, que me desesperas!” y “todavía no entiendo por qué un tipo de 80 años se sigue vistiendo como niño”, fueron algunos.

The US Embassy in Mexico did an anti illegal immigration video featuring Carlos Villagrán, the actor of Quico from the famous "El Chavo del Ocho" mexican sitcom. pic.twitter.com/v3HLFG0hbv

— Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) October 2, 2023