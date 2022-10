Es la 17° mujer en ser reconocida con el galardón: ¿Quién es Annie Ernaux, la nueva Premio Nobel de Literatura?

La escritora francesa Annie Ernaux, de 82 años, ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura concedido por la Academia Sueca, convirtiéndose en la mujer número 17 en la historia en recibir aquel galardón.

En la presentación donde se dio a conocer la noticia, la Academia destacó a Ernaux por “el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los alineamientos y las limitaciones colectivas de la memoria personal”.

La escritora francesa “cree en la fuerza liberadora de la escritura”, mientras que su “obra intransigente” está escrita en un lenguaje “sencillo y “raspado hasta la limpieza”, de acuerdo con la organización.

En la obra de la también destacada catedrática y profesora de letras modernas, Ernaux “revela la agonía de la experiencia de clase” y describe emociones como “la vergüenza, la humillación, los celos o la incapacidad de ver quién eres”, según la institución sueca.

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022