¿Quién es y dónde está Mia Schem? Todo lo que se sabe de la nieta de chileno secuestrada por Hamás

Impacto mundial generaron las imágenes que reveló Hamás de Mia Schem, la joven de origen chileno que permanece secuestrada por el Movimiento de Resistencia Islámica tras el ataque a Israel.

En el video que fue publicado en Telegram, la mujer de 21 años expresó que se encuentra en buenas condiciones tras ser operada por el propio grupo islámico y expresó sus deseos de regresar con su familia.

Cabe recordar que fue este domingo cuando la Comundiad Judía en Chile denunció la desaparición de Schem, a quien se le perdió el rastro luego de asistir al festival Supernova.

“Mia Schem, nieta de chileno, 21 años. Fue secuestrada por Hamás desde el festival Supernova, el cual se realizaba en las afueras del Kibutz Reim, en las cercanías de la frontera con la Franja de Gaza“, alertaron en X (antes Twitter).

¿Quién es Mia Schem?

Mia Schem es una joven de 21 años, nació en Israel y hace poco había terminado el servicio militar. Antes de su desaparición se encontraba realizando un curso para ser tatuadora.

En conversación con CHV Noticias, su madre Karem Schem indicó que “hasta ayer no sabía dónde estaba mi hija, solo ayer lo descubrí y no estoy muy segura de que esté secuestrada. No tengo información, no sé nada”.

A lo anterior, agregó: “Después del ataque, ellos (Hamás) profanaron los cuerpos, por lo que no hemos podido siquiera reconocer a las víctimas“.

Hoy, Mia Shem, está secuestrada tras ser capturada como rehén cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza durante la masacre del grupo terrorista en el antes mencionado festival.

¿Qué dijo Mia Schem en el video publicado por Hamás?

Este lunes 16 de octubre, Hamás difundió el primer video de una de las 199 personas que mantiene secuestradas. En él, Mia Schem aparece recuperándose de una operación y hablándole directamente a la cámara.

“Hola, soy Mia Schem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de Sderot; estaba en una fiesta. Resulté gravemente herida en la mano“, dijo en el registro.

“Me operaron de la mano en el hospital (de Gaza) durante 3 horas. Me están cuidando, me dan medicinas, todo va bien. Sólo pido que me lleven a casa lo antes posible con mis padres, con mis hermanos. Que me saquen de aquí lo antes posible. Por favor“, expresó.

Tras su publicación, el Consulado de Chile en Tel Aviv señaló que se comunicó con el abuelo de Mia. “Tanto en este caso, como en el de Loren Garcovich, Cancillería está en contacto con sus familias y con las autoridades israelíes, y disponible para prestar todo el apoyo y asistencia requerida”, señalaron.

