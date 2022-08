Quién es Salman Rushdie, el escritor que fue apuñalado en plena conferencia en EE.UU tras 30 años de persecución

El escritor y ensayista británico-estadounidense, Salman Rushdie, sigue en estado crítico después de ser atacado con un cuchillo la mañana del pasado viernes por un individuo durante una conferencia que iba a pronunciar en Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York.

“Las noticias no son buenas”, declaró su agente, Andrew Wylie, a The New York Times. “Salman probablemente perderá un ojo, los nervios de su brazo fueron seccionados y su hígado fue apuñalado y está dañado”, agregó.

La Policía de Nueva York dio a conocer la identidad del agresor, Hadi Matar, un hombre de Nueva Jersey de 24 años, quien apuñaló “al menos una vez en el cuello y al menos una vez en el abdomen” al escritor. De acuerdo al relato de los testigos, el ataque duró cerca de 20 segundos.

Amenazas de muerte

Rushdie ha estado en la mira de fanáticos religiosos en gran parte de sus cinco décadas de carrera literaria. Muchos de sus libros han sido exitosos. Su segunda novela, “Hijos de la medianoche”, ganó en 1981 el Premio Booker, uno de los más prestigiosos de habla inglesa.

Pero no fue sino su cuarta novela, publicada en 1988, “Los versos satánicos”, la que provocó una agitación internacional de una magnitud nunca antes vista. Tanto que el fundador de la República Islámica, el ayatollah Rouhollah Khomeini, emitió una fatua en 1989 en la que pedía matarlo y prometía recompensar a su asesino con US$3 millones.

Si bien se dejó de promover la fatua en 1998, en 2016 fue retomada y se ofreció US$600.000 adicionales a quien lograra acabar con su vida.

Debido a esto se multiplicaron las amenazas de muerte contra Rushdie, quien vivió escondido por más de diez años, mientras el gobierno británico lo puso bajo protección policial.

Pero, ¿qué fue lo que causó tanto revuelo de su libro? Los radicales lo consideran un insulto al Islam, entre otras cosas, por el hecho de que dos prostitutas tuvieran nombres de esposas del profeta Mahoma. Además, su título hace referencia a dos versos eliminados por Mahoma del Corán, porque creía que estaban inspirados por el diablo. Y en la misma línea, en la narrativa principal se entrecruzan una serie de historias alusivas a la mitología del Islam y a la vida de su profeta, Mahoma.

Reacciones

El ataque a Rushdie generó múltiples reacciones. El Gobierno de Estados Unidos lo calificó de reprensible. “El país y el mundo fueron testigos hoy de un ataque reprensible contra el escritor Salman Rushdie. Este acto de violencia es horroroso. Todos nosotros en la Administración Biden-Harris rezamos para que se recupere pronto”, indicó en un comunicado Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.

En tanto, el novelista británico Ian McEwan, amigo íntimo del escritor, afirmó en un comunicado publicado en su página web oficial que “este espantoso ataque contra mi querido amigo Salman representa un asalto contra la libertad de pensamiento y de palabra“.

Aunque de momento el gobierno iraní no emitió ninguna reacción oficial sobre el intento de asesinato, los medios de comunicación de ese país –Kayhan, FARS y Jorasán (salvo el diario reformista Etemad)- celebraron la noticia y calificaron a Rushdie, según la línea oficial, de “apóstata”.