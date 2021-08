A nadie dejó indiferente ver a miles de personas tratando de subir a un avión para escapar de Afganistán. Tras la toma del palacio de gobierno por parte de los talibanes, el caos se tomó las calles de Kabul y las ciudades del país.

¿Por qué todos debiésemos estar atento a lo que ocurre en Afganistán? Todo se remonta a 1994, cuando ex combatientes de la resistencia afgana (muyahidines) se juntaron para imponer la ley islámica, según sus propias interpretaciones y puntos de vista.

En 1996, la organización islamista sunita interpuso polémicas e injustas reglas para las mujeres, entre las cuales están: cubrirse de la cabeza a los pies, azotes en público contra las que no oculten sus tobillos y prohibiciones para hablar con hombres, ir a fiestas o mostrarse femeninas.

Todo cambió en 2001, cuando 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos, estrellando dos contra las torres del World Trade Center, uno contra el Pentágono y otro en un campo en Pensilvania. Más de 2.700 personas murieron en los ataques orquestados por Osama bin Laden.

A menos de un mes del ataque, las tropas estadounidenses invadieron Afganistán y expulsaron de Kabul a los militantes talibanes.

Posteriormente, en el gobierno de Barack Obama las tropas comenzaron su retirada. La política permaneció vigente bajo el mandato de Donald Trump y con la llegada de Joe Biden el proceso terminó completamente: los militares de Estados Unidos abandonaron Afganistán.

Sohail Shaheen, vocero de los talibanes, le dijo a CNN que su objetivo principal es recuperar el control del territorio y, además, afirmó estar comprometido con el proceso de paz y “dispuestos a mantener algunos derechos para las mujeres”.

“Ese es nuestro compromiso, proporcionar un entorno seguro y que puedan llevar a cabo sus actividades para el pueblo de Afganistán”, indicó.

La facción política y religiosa ultraconservadora quiere imponer su propia versión de la Sharia (ley islámica), un conjunto de leyes que proceden del Corán (texto religioso) que guían las normas de conducta y vida. Por ejemplo:

En ese sentido, los talibanes castigan cruelmente, con azotes, amputaciones, lapidaciones o ejecuciones públicas, a quienes no cumplan las normas.

Shaheen defendió el poder talibán porque, según expuso, “tenemos raíces entre el pueblo, porque fue un levantamiento popular del pueblo, porque sabíamos que lo veníamos diciendo desde hace 20 años, pero nadie nos creyó. Y ahora cuando vieron, se sorprendieron porque antes no creían”.

Según reportó CNN, los talibanes están dirigidos actualmente por Mawlawi Haibatullah Akhundzada, un clérigo religioso de alto rango de la generación fundadora de los talibanes.

Fue nombrado líder de los talibanes en 2016 después de que el anterior líder del grupo, Mullah Akhtar Mohammad Mansour, fuera asesinado en un ataque aéreo de Estados Unidos en Pakistán.

En ese momento, Thomas Ruttig, de la Red de Analistas de Afganistán, dijo que el nuevo líder talibán podría “integrar a la generación más joven y militante”.

Otro actor clave es Mullah Abdul Ghani Baradar, cofundador de los talibanes, que fue liberado en 2013 después de ser capturado en 2010 en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán. Baradar encabeza el comité político del grupo y recientemente se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

El domingo 15 de agosto, ante el avance de las fuerzas talibanes, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, abandonó el país.

“Los talibanes ya habían declarado que, para expulsarme, estaban dispuestos a llevar a cabo ataques contra la ciudad de Kabul y sus ciudadanos. Para evitar un derramamiento de sangre, pensé que era mejor marcharme”, aseguró el mandatario.

Ghani afirmó que se trató de una “decisión difícil”, al tener que elegir entre enfrentarse a los talibanes que querían entrar en el Palacio Presidencial o salir del país al que dedicó su vida. La entrada en el Palacio Presidencial finalmente se produjo, como mostraron imágenes de televisión con los insurgentes recorriendo el recinto, pero Ghani evitó, dijo, “una catástrofe humana” al decidir no resistir en esta ciudad de seis millones de habitantes.

En tanto, las autoridades afganas le pidieron a todos los funcionarios que abandonaran sus puestos de trabajo y fueran a sus hogares, mientras cerraban tiendas y bancos, con el tráfico paralizado por grandes atascos.

Horas más tarde, los militantes talibanes tomaron el Palacio de gobierno en Kabul.

El lunes 16 de agosto, las calles del país estaban rodeadas de talibanes y miles de personas buscaron escapar de Afganistán.

El avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de EE.UU. vivió una gran aglomeración mientras los afganos imploraban un espacio en el vuelo.

Del mismo modo, muchas personas saltaron barreras y trataron de colgarse de los aviones que iban despegando.

Durante las últimas horas se viralizó la siguiente foto de la periodista de CNN, Clarissa Ward:

La corresponsal aclaró que en la primera imagen se encuentra en un recinto privado y que en las calles “siempre usé un pañuelo en la cabeza, aunque no con el pelo completamente cubierto y abbaya. Hay una diferencia, pero no tan marcada”.

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE

Aún así, el registro no dejó de sorprender a los millones de usuarios de internet que comentaron el cambio de vestimenta de la corresponsal.

El comportamiento y creencias de los talibanes, respecto al trato de las mujeres, ha sido una de las críticas transversales.

“Me preocupan especialmente los relatos sobre las crecientes violaciones de derechos humanos, contra las mujeres y niñas de Afganistán que temen un regreso a los días más oscuros. Es fundamental que se protejan los derechos adquiridos con tanto esfuerzo por las mujeres y las niñas afganas”, contó Ward.

De la misma forma, desde las Naciones Unidas llamaron a proteger los derechos de las mujeres y las niñas ante una inminente ola de violencia, sexismo y apartheid de género.

El secretario general de la ONU, António Guterres, mostró su preocupación por el “futuro de las mujeres y las niñas, cuyos derechos conseguidos con esfuerzo deben ser protegidos”.

Por otro lado, la ONU llamó a los talibanes y al resto de las partes implicadas a que se aseguren de que se cumplan las leyes internacionales y el derecho a la libertad de todas las personas y que las agencias de ayuda humanitaria tengan “acceso sin restricciones” a la población.

Conflict in Afghanistan is forcing hundreds of thousands to flee amid reports of serious human rights violations.

All abuses must stop.

International humanitarian law and human rights, especially the hard-won gains of women and girls, must be preserved.

— António Guterres (@antonioguterres) August 15, 2021