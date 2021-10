La Real Academia Española (RAE) se pronunció nuevamente con respecto al uso del lenguaje inclusivo. Tras una pregunta de un usuario de redes sociales, desde la institución aseguraron que éste es un “conjunto de estrategias” que se creó para evitar el uso de términos masculinos.

El debate sobre el uso del lenguaje inclusivo se dio a través de Twitter. Ahí, un usuario de dicha plataforma hizo uso del espacio #DudaRAE y escribió: “Hola @RAEinforma tengo una #dudaRAE, este famoso lenguaje inclusivo ¿es una jerigonza o un galimatías?”.

Tras esto, desde la RAE respondieron que “lo que comúnmente se ha dado en llamar ‘lenguaje inclusivo’ es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical”.

Con respecto a este último, desde la Real Academia Española afirmaron que es un “mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna”.

#RAEconsultas Lo que comúnmente se ha dado en llamar «lenguaje inclusivo» es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gram., mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. — RAE (@RAEinforma) October 7, 2021

Hay que mencionar que el lenguaje inclusivo hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro. La idea es evitar las generalizaciones en masculino.

Esta respuesta por parte de la RAE generó comentarios en Twitter. Mientras que algunas personas respaldaron la idea que se entregó a esta interrogante, otras criticaron la posición demostrada con este tweet.

“La falta de definición de personalidad de las personas es un problema psicológico, no un problema gramatical”, “El lenguaje inclusivo es un mero mensaje de solidaridad hacia las personas no binarias (o colectivo lgtbi), esas mismas que sufren acoso y persecución” y “¿Sabes que hay personas que no se identifican con un género binario? Pero como todo hay mirarlo como que fueras un mandril”, son algunos de los comentarios.