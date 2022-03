Rafael Cavada desde Polonia realizó un despacho en vivo sobre la crisis en Ucrania y el conflicto desencadenado tras la arremetida rusa. En ese sentido, reveló que 540 mil refugiados han llegado al país ubicado en el mar Báltico. Por otra parte, indicó que Rusia no tiene el mejor material aéreo en la zona, ya que sus aviones de punta aún no están en funciones. No obstante, aseguró que si la La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) decide derribar uno de los aviones rusos, significa un compromiso directo para involucrarse en el conflicto contra Rusia según su carta fundamental, lo que según el periodista, se ha intentado evitar.