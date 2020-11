Este sábado, el demócrata Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, luego de cuatro días de conteo de votos.

Su victoria en el estado clave de Pensilvania, confirmada a las 13:30 horas de Chile, le abrió las llaves de la Casa Blanca.

Esto ha provocado la reacción inmediata de algunas figuras de la política y el espectáculo, quienes anteriormente habían manifestado su apoyo a Biden.

La ex candidata presidencial, Hillary Clinton, celebró el triunfo de la dupla de Joe Biden y Kamala Harris, quien será la primera mujer afroamericana en asumir la vicepresidenta del país norteamericano.

“Es un boleto que hace historia, un repudio a Trump y una nueva página para Estados Unidos”, escribió en Twitter.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.

It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.

Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020