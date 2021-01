(EFE) – Concejales del condado Palm Beach (Florida), donde reside desde el miércoles pasado el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazan sendas ideas de nombrar una avenida y el aeropuerto local en honor al republicano, que enfrentará en febrero el segundo juicio político durante su mandato de cuatro años.

La comisionada (concejal) Melissa McKinlay señaló en su cuenta de Twitter que no apoyará la designación de “nada” que lleve el nombre de Trump.

Precisó que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) no puede erigir marcaciones “para designaciones honorarias de carreteras o puentes a menos que la comisión de la ciudad o el condado afectado promulgue la resolución que respalda la designación”.

“Seamos muy claros. Soy una mujer. Yo soy una mamá. Yo apoyo a las mujeres. Si dices que puedes agarrarme a mí, a mis hijas o a cualquier mujer por sus genitales porque eres rico, no voy a apoyar el nombrar nada en tu honor“, manifestó la comisionada en referencia a comentarios de Trump en un video divulgados durante su campaña a la Presidencia.

— Melissa McKinlay (@VoteMcKinlay) January 23, 2021