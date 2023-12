“Están exagerando”: Rector de universidad fue despedido por subir porno a internet

Por producir y aparecer en videos pornográficos junto a su esposa. Esa fue la razón que el ex rector de la Universidad de Wisconsin-La Crosse, Joe Gow, acusó tras ser despedido por las autoridades de esa casa de estudios.

Fue la misma Junta de Regentes de ese establecimiento, que en una votación a puertas cerradas, decidieron despedir a Gow, quien ejercía este cargo desde el año 2007, según consigna el New York Times.

“Una pareja apasionada”, era la descripción que tenía el matrimonio en Twitter. Seguido del mensaje, invitaban a los usuarios a ingresar a sitios como LoyalFans y OnlyFans, con escenas “completamente explícitas”.

“Pareja sexy feliz”

También era posible verlos en otras cuentas de redes sociales, donde se autodenominaban como “Sexy Happy Couple” (“Pareja sexy feliz).

En estas, compartían fotografías reales sin ocultar sus rostros. Lo que no pudieron presagiar fue el impacto que esto podría tener en la comunidad educativa.

En entrevista con la cadena estadounidense NBC News, el ex rector manifestó que “esto es completamente inesperado”. Además, acusó que no le dieron explicación alguna de la decisión de las autoridades.

“No se me indicó qué política había violado. No se me concedió una audiencia ni una oportunidad para explicar las cosas. Simplemente, recibí una carta que ya no era rector”, afirmó al medio mencionado.

“Se trata de sexualidad adulta consentida. Los funcionarios están exagerando. Desde luego, no están cumpliendo su propio compromiso con la libertad de expresión o la Primera Enmienda”, agregó Gow.

Por otra parte, desde la institución educativa, informaron que los directivos estaban “alarmados y disgustados por sus acciones“.

“En los últimos días, nos hemos enterado de una conducta específica del Dr. Gow que ha causado un daño significativo a la reputación de la universidad”, agregó en un comunicado Karen Walsh, presidenta de la junta.

Jay Rothman, presidente de las universidades de Wisconsin, condenó esta “doble vida” del ex rector, y expresó en un comunicado: “Sus acciones fueron aborrecibles“.

La pareja, no solo se posicionó en la industria para adultos audiovisual, también han publicado libros con los siguientes títulos en Amazon: “Casados con beneficios: nuestras aventuras reales en la industria para adultos” y “Monogamia con beneficios: cómo la pornografía enriquece nuestra relación”.

Síguenos en