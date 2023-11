Registran tiroteo en Hospital de New Hampshire: “Hay múltiples víctimas”

De acuerdo con la Policía Estatal de New Hampshire, Estados Unidos, se produjo un tiroteo en el hospital estatal de la ciudad, en el que habrían “múltiples víctimas”.

La situación se produjo en el vestíbulo del hospital y los pacientes se encuentran a salvo, según lo señalado por el coronel Mark Hall, director de la policía estatal de New Hampshire.

Asimismo, de acuerdo con lo recabado por ABC News, el sospechoso está muerto y la situación ha sido “contenida”.

Por su parte, Hall explicó a la prensa que “la escena permanece activa ya que se ha localizado un vehículo sospechoso”.

Troopers are currently investigating a shooting at New Hampshire State Hospital in Concord. There are multiple victims.

Additional updates will be released when available. pic.twitter.com/PSsZNrDZWb

— New Hampshire State Police (@NH_StatePolice) November 17, 2023