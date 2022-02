Durante la madrugada de ese jueves, Rusia llevó a cabo una operación militar en territorio ucraniano que incluyó ataques aéreos y terrestres a lo largo de más de 10 ciudades del país, causando un gran impacto a nivel mundial.

A medida que fue avanzando la jornada, comenzaron a circular en los medios y redes sociales algunas imágenes y videos de cómo se vivió este bélico escenario en Europa del Este. Uno de ellos, se viralizó rápidamente y puso los pelos de punta a quienes lo vieron.

Lee también: Chileno tiene a su familia en Ucrania: Solicita ayuda del gobierno

En la mañana de este jueves, Whitney Leaming, una periodista del medio estadounidense The Washington Post compartió un conmovedor video en que se puede apreciar a un joven tocando un piano de cola blanco en el lobby de un hotel en la ciudad de Kharkiv, uno de los lugares en donde se registraron violentas explosiones.

La melodía que interpretó el joven corresponde a la canción Tales from the Loop, compuesta por Philip Glass y Paul Leonard-Morgan.

Lee también: Las imágenes de civiles refugiados en subterráneos de metro tras ataque de Rusia a Ucrania

A young boy plays the piano in a Kharkiv hotel lobby as unconfirmed reports come in that Russians troops are advancing on the city. pic.twitter.com/bWFvgM1N7X

— Whitney Leaming (@wleaming) February 24, 2022