A mitad de esta semana, comenzó a circular en redes un video en que se puede apreciar una verdadera batalla campal adentro de un restaurante en el estado de Pensilvania, al norte de Estados Unidos. Sillas volando, gritos, golpes y decenas de personas involucradas.

De acuerdo con la información entregada por el medio estadounidense NY Post, lo que gatilló todo el conflicto fue que el local Golden Corral, que funciona en modalidad de tenedor libre, se quedó sin carne para ofrecerle a los clientes, desatando la locura.

En el momento en que se registró una escasez de bistec, se enfrentaron dos grupos familiares, iniciando una violenta riña de varios minutos que quedó registrada por un testigo de la situación. En medio de los puñetazos y agresiones de diversa naturaleza, los guardias de seguridad intentaron controlar el altercado, sin éxito.

Lee también: Carrete y descontrol: Violentas peleas en plaza de Las Condes

“Somos conscientes de un desafortunado disturbio que comenzó entre dos grupos de invitados en nuestro restaurante de franquicia en Bensalem, Pensilvania”, comentó la franquicia en un comunicado. Finalmente, destacaron que no hubo heridos de gravedad y expresaron que “la seguridad de nuestros huéspedes y compañeros de trabajo es nuestra principal prioridad”.

“Afortunadamente, no hubo lesiones graves como resultado de la pelea que sepamos”, dijo el director de seguridad pública de la ciudad, William McVey, agregando que “solo se sufrieron algunas heridas menores“.

McVey aseguró finalmente que están investigando para poder identificar a quienes participaron en este episodio y establecer las circunstancias exactas en las que se produjo.

After Church High Cholesterol and Saturated Fat Smackdown at the Golden Corral

P1 pic.twitter.com/wkse27UprD

— Dallas (@59dallas) January 29, 2022