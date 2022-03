Una relación en Argentina llamó la atención en redes sociales: esto debido a que está conformada no por dos, sino tres personas. En concreto, se trata de una relación poliamorosa.

Inicialmente eran solo Mateuz y Krzys, ambos polacos, quienes contrajeron matrimonio hace siete años en Dinamarca. A esto se sumó Will, un trabajador venezolano que conocieron al pasar de vacaciones por Chile hace cuatro años.

“(Somos) una tríada en la que los tres estamos involucrados de manera amorosa“, define Mateuz al medio argentino TN.

“Cuando nos conocimos, los tres nos enamoramos y nos mudamos juntos”, relató. “Creo que esta es la explicación más sencilla del poliamor. La capacidad de amar a más de una persona al mismo tiempo”.

Sobre su intimidad detalló que existen muchos prejuicios al respecto: “No es necesario ser poliamoroso para tener relaciones sexuales con múltiples parejas. En ese caso, el término adecuado sería “relación abierta” o “swingers”, que es bastante popular hoy en día”.

Sin embargo, afirma que lo suyo no es lo mismo, ya que “el poliamor va un paso más allá y se pone el acento principal en crear fuertes relaciones afectivas, es una forma de familia ampliada”.

El polaco cree que el rechazo de la sociedad a relaciones como la suya recae en que es algo que resulta, para el resto, desconocido. “Lo que no entendemos nos asusta y nos pone a la defensiva”, comprende.

“Yo siempre repito que el poliamor no es para todos y que no es ni mejor ni peor que la monogamia. Es solo una forma diferente de vincularse, y la única que a mí me hace feliz”, afirma.

Sobre esto, opina que “no tienes que convencerte que puedes ser poliamoroso, pero deja que las personas vivan sus vidas y no discrimines en relación a cómo es su familia”.

Finalmente, Mateusz aclara que “el engaño es posible en este tipo de relación, y está relacionado con los límites establecidos. Cada acción en contra de lo establecido es una trampa y puede tener un efecto muy destructivo”.

Por estos días los tres residen en Rosario, Argentina, en donde conviven felizmente como cualquier otra familia.