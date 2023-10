Padre relató el secuestro de sus dos hijos en Israel por Hamás: “No sé si viven o si están muertos”

Un padre relató cómo han sido las últimas horas luego del secuestro de sus dos hijos en Israel a manos del grupo Hamás, grupo que el pasado sábado 7 de octubre realizó un ataque sin precedentes en el territorio del Medio Oriente.

Desde Israel y en conversación con Contigo en la Mañana, el ciudadano argentino Itzik Horn comentó sobre sus hijos que, hasta el momento, “no tenemos ningún tipo de información, sólo que están desaparecidos desde el sábado al medio día y presumimos que han sido secuestrados por la organización terrorista asesina Hamás”.

De acuerdo a su relato, en la zona donde vive uno de sus hijos, quien recibió la visita de su hermano el fin de semana, los integrantes de Hamás “entraron, hubo combates, el ejército tomó, después de varias horas nuevamente control sobre el poblado (…) y desde ese día no se sabe nada de él”.

“No está en el kibutz (comuna agrícola), no está escondido, no está entre los cadáveres de los cuerpos que se han podido identificar. No está en los hospitales y creemos, por descarte, que está en Gaza”, detalló.

En esa línea, aseguró que “yo no sé si mis hijos viven, si están muertos. No tengo la menor idea de nada y como yo hay mucha gente”.

“Acá la gente está prisionera de una organización terrorista… que ningún código, ni la convención de Ginebra (…) a ellos les importa (…) mi primer sentimiento como padre es saber qué ha pasado con mis hijos”, explicó.

Además, Itzik comentó que en el kibutz del que desapareció su hijo faltan 100 personas.

