Durante la mañana de este domingo, distintos medios internacionales han reportado la muerte de un periodista estadounidense, Brent Renaud, en la ciudad de Irpin, en las afueras de Kiev, capital de Ucrania.

Las primeras informaciones indicaron que se trataba de un reportero de New York Times, pero eso fue descartado por su editor, Cliff Levy, quien aclaró que si bien el reportero había colaborado en distintas oportunidades para el medio, actualmente no se encontraba cumpliendo labores para este.

.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.

Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.

Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ

— Cliff Levy (@cliffordlevy) March 13, 2022