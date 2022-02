(EFE).- La organización británica protectora de los animales RSPCA comunicó este miércoles que ha rescatado a los gatos del jugador del West Ham United, el futbolista francés Kurt Zouma, tras la viralización de un registro en el que se ve al defensa golpear y patear a los animales.

En un comunicado, la RSPCA señaló que tomó medidas al tener conocimiento de unas imágenes “muy molestas” y que abrirá una investigación mientras coopera con la policía inglesa sobre el caso.

“Los dos gatos están ahora al cuidado de la RSPCA. Nuestra prioridad es y siempre ha sido el bienestar de estos gatos. Han sido retirados para una revisión de los veterinarios y después permanecerán a nuestro cuidado mientras la investigación continúa”, señaló un portavoz de la organización.

Lee También: Futbolista de la Premier fue grabado maltratando a su gato: Lo pateó y le pegó una cachetada

Después de que el vídeo se hiciera viral, más de 150.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org, impulsada por el grupo en contra de la violencia animal Anti Animal Abuse, para pedir que Zouma sea procesado por este maltrato.

Ni siquiera los aficionados del West Ham apoyan a su jugador, uno de los más caros de su historia. El verano pasado desembolsaron 30 millones de libras por el traspaso del jugador desde el Chealsea.

Lee También: “No quisimos creerlo”: TikToker denuncia envenenamiento de gatos en la región del Biobío

Update on viral footage of cats

We’d like to reassure people that we’re investigating and the cats are safe and in our care. We have been dealing with this since before the clip went viral online and we need to follow the proper legal process and not discuss due to UK GDPR laws. pic.twitter.com/LticInSmpn

— RSPCA (England & Wales) (@RSPCA_official) February 9, 2022