En el nuevo libro Battle of Brothers:The Inside Story of a Family in Tumult, su autor Rober Lacey, reveló una inédita pelea que habrían protagonizado William y Harry a causa de Meghan Markle.

De acuerdo con Lacey, quien también es asesor de la famosa serie The Crown, esta discusión provocó un quiebre en la relación de los hermanos e implicó la partida de Londres de los Duques de Sussex.

“El príncipe estaba horrorizado por lo que le acababan de contar sobre el supuesto comportamiento de Meghan, y quería escuchar lo que Harry tenía que decir. Harry estalló y de forma furiosa defendió a su esposa“, es parte del relato en este controversial escrito.

Lee también: Papa Francisco recibió la sorpresiva visita de Spiderman en el Vaticano

Una pelea que habría surgido después de la ceremonia de matrimonio entre Meghan y Harry, luego que ella fuese acusada de acoso laboral por parte de una asistente principal. Correos electrónicos a las 5 de la mañana y llamada insistentes durante toda la semana, habrían provocado la salida de cuatro trabajadores en ese entonces.

“Harry apagó su teléfono enojado, así que William fue a hablar con él personalmente. El enfrentamiento fue feroz. William deseaba separarse de Meghan, y eso significaba separarse también de su hermano“, agrega el libro.

Un hecho que según el autor, instó a William a sacar a los duques del Palacio de Kensington, así ellos habrían instalado su propia oficina en Windsor para finalmente partir a Estados Unidos a comienzos de 2020.

“Ellos pueden estar juntos, pero no es casualidad que Harry este viviendo en California con Meghan, con todo un continente entre él y William, y ahora William realmente disfrute del espacio que Meghan y Harry dejaron”, explica Lacey.

Lee también: Aerolínea lanzó avión inspirado en Pikachu para celebrar aniversario 25 de “Pokémon”

Evidente quiebre que deberán enfrentar en su próximo encuentro, ya que todo indica que estos hermanos tendrán que reunirse el próximo 1 de julio para develar la estatua en conmemoración de su madre, la princesa Diana de Gales.

Una inédita historia que si bien no ha sido confirmada por la corona, aumenta las expectativas para este homenaje donde ya se indicó que Meghan no acompañaría a su esposo en Londres.