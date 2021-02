Hoy es un día histórico para la exploración espacial: Perseverance, el vehículo más avanzado jamás creado, de propiedad de la NASA, logró amartizar exitosamente en Marte.

El artefacto pudo superar los “siete minutos de terror” que significó su entrada en la atmósfera, descenso y amartizaje en el planeta. Esta etapa era la más complicada del proceso y mantuvo a los expertos de la agencia especial expectantes.

Finalmente todo resultó un éxito y tras un viaje de más de 480 millones de kilómetros desde la Tierra el rover logró llegar sin problemas a la superficie, transformándose en un hito para la ciencia, ya que durante los próximos años recabará importante información sobre el planeta rojo.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021