El polémico gesto del rey Carlos III que no pasó desapercibido durante su proclamación

Carlos III fue proclamado este sábado oficialmente como nuevo rey del Reino Unido y 14 países de la Commonwealth en sucesión de Isabel II, quien falleció el pasado jueves a los 96 años.

Sin embargo, su nombramiento no fue lo que más llamó la atención durante la ceremonia, sino una particular actitud que tuvo el nuevo monarca.

Es que el soberano británico hizo un notorio gesto de disconformidad por una bandeja de lápices que le estorbaba a la hora de firmar un documento.

El hecho quedó registrado en un video, donde se ve al rey gesticulando nervioso y moviendo las manos frenéticamente para lograr la atención de su ayudante.

Finalmente, este último se acerca a la mesa para despejar el lugar.

When #KingCharles is annoyed by those ink pots at his #Proclamation_Ceremony#CharlesIII pic.twitter.com/bGKFD0Y6DM

— Nima Cheraghi (@CheraghiNima) September 10, 2022