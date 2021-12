Durante la presente jornada, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció la cancelación definitiva de la fiesta oficial de Año Nuevo en la ciudad.

Tras registrarse los primeros casos de la variante ómicron del COVID-19 en Brasil, el jefe comunal comunicó: “Vamos a cancelar la celebración oficial de ‘Réveillon’ de Río. Tomo la decisión con tristeza, pero no podemos organizar la celebración sin la garantía de todas las autoridades sanitarias”.

El alcalde de la capital fluminense subrayó que su administración “respeta la ciencia” y que, por lo mismo, acataron la recomendación más restrictiva.

Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio.1/2 pic.twitter.com/BsFTbIprNQ

— Eduardo Paes (@eduardopaes) December 4, 2021