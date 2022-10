Multimillonario que trabajó con Boris Johnson: Quién es Rishi Sunak, el nuevo primer ministro del Reino Unido

Multimillonario y ex banquero. Estos son solamente algunos de los aspectos que caracterizan a Rishi Sunak, quien este lunes fue confirmado como nuevo primer ministro del Reino Unido.

A sus 42 años, el hombre de origen hindú tendrá la dura tarea de reemplazar Liz Truss, quien dejó vacante el cargo la semana pasada tras ocuparlo por poco más de 40 días. Precisamente, la ex autoridad lo felicitó por redes sociales.

Congratulations @RishiSunak on being appointed as Leader of the Conservative Party and our next Prime Minister.

You have my full support.

— Liz Truss (@trussliz) October 24, 2022