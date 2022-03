Un popular meme puede transformarse en un potente mensaje. Es el caso de Robert B. Weide, director de cine conocido mundialmente y que no quedó ajeno a la invasión de Rusia y Ucrania.

El estadounidense originario del meme “dirigida por Robert B. Weide”, que se ocupa comúnmente en historias divertidas, fatales o hasta para burlarse, entregó un escueto, pero contundente recado sobre la crítica situación que está viviendo en Europa.

“Sueño que estas palabras aparecerán en el cielo sobre Ucrania mientras el ejército de (Vladimir) Putin se retira humillado”, escribió el ganador de tres premios Emmy en su cuenta de Twitter.

No es todo: Weide decidió publicar el texto en ucraniano como forma de apoyo a la resistencia del país gobernado por Volodímir Zelenski, cuando este viernes se cumplirán nueve días desde que las tropas rusas iniciaron los ataques al país.

El meme es uno de los más conocidos por usuarios en redes sociales y hace alusión a un capítulo de la serie dirigida por Weide llamada “Curb your enthusiasm”, donde a un personaje le salían cosas malas mientras se le hacía un zoom a la cara y se le colocaba música divertida, además del mensaje “Directed by”.

En los últimos días, Weide se ha convertido en un twittero con bastante aparición en la popular red social, donde incluso llegó a compartir fotografías de un viaje que realizó a Ucrania el 2013.

Lest anyone mistake me for being brave, that photo was taken in Kyiv 9 years ago. Here are some others. pic.twitter.com/BjTHQo9Zy6

— Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022