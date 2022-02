La escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania llegó a su clímax durante la madrugada de este jueves, luego que Putin decidiera realizar “una operación militar especial” para “defender” Donbás, zona de tensión entre ambos países y donde se ubican Donetsk y Lugansk, autoproclamadas repúblicas separatistas del este ucraniano y reconocidas por el líder ruso.

Lo anterior se condice con que minutos antes de dicho anuncio, los vuelos de aeronaves civiles en el espacio aéreo de Ucrania fuesen restringidos ante un inminente peligro. Un aviso que fue emitido de acuerdo con los datos obtenidos por el sitio web de seguimiento de datos Flightradar24, según consignó BBC News.

Paralelamente, el Consejo de Seguridad de ONU inició una reunión de emergencia dada esta contingencia. En la instancia, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas pidió a Rusia que “se aleje del borde, antes de que sea demasiado tarde”.

“Estamos aquí esta noche porque creemos, junto con Ucrania, que es inminente una nueva invasión a gran escala de Rusia por parte de Ucrania“, dijo Linda Thomas-Greenfield. “Estamos viendo a los rusos cerrar el espacio aéreo, mover tropas a Donbás y mover fuerzas a posiciones listas para el combate“, sostuvo, tachando esto como un “momento peligroso”.

“Estamos aquí por una razón y una sola razón: Pedirle a Rusia que se detenga. Vuelve a tu frontera. Envía tus tropas, tus tanques y tus aviones de regreso a sus cuarteles y hangares. Y envíe a sus diplomáticos a la mesa de negociaciones”, añadió.

Por otro lado, Thomas-Greenfield explicó que previo a su intervención mantuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde él le solicitó que “transmita en los términos más enérgicos su y nuestro firme apoyo a Ucrania y apoyo a la reunión urgente que este Consejo ha convocado esta noche”.

Cabe consignar que mediante un discurso televisado durante la madrugada de este 24 de febrero, Putin instó a los soldados ucranianos en la zona de combate en el este de dicho país deponer las armas y regresar a sus hogares. Además advirtió que el país liderado por Volodímir Zelenski sería culpado por cualquier derramamiento de sangre en un eventual enfrentamiento.

Un equipo de CNN desplegado en Ucrania reportó que durante las primeras horas se escucharon diversas explosiones en las cercanías de Kiev, capital del país, y Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania ubicada en el noreste del territorio.

En respuesta a este anuncio, el presidente estadounidense, Joe Biden, condenó las acciones de Rusia y declaró que “las oraciones del mundo entero están con el pueblo de Ucrania esta noche mientras sufre un ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas”.

“El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas”, añadió.

Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, advirtió que “la invasión de Rusia ha comenzado”, asegurando que se registraron ataques con misiles en los centros de control, como los aeródromos y los cuarteles generales militares. Asimismo, dijo que hubo fuego de artillería a lo largo de la frontera entre ambos países.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, publicó en Twitter que “Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania”, haciendo un llamado a que el mundo detenga la acción militar impulsada por el líder ruso.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.

