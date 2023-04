“Una bofetada a la comunidad internacional”: Controversia por presidencia rusa en Consejo de Seguridad de ONU

(EFE-CHV Noticias) – Durante este sábado, Rusia asumió la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, una responsabilidad que ocupará por un mes y que es fundamentalmente protocolaria, pero que ha enfurecido al Gobierno ucraniano y ha generado llamamientos al boicot.

Durante abril, la delegación rusa será la encargada de gestionar la agenda de trabajo y de presidir las reuniones del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, a cuyo frente se coloca cada mes un Estado miembro con base a una rotación por orden alfabético.

Frente a esta situación, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, instó hoy a los miembros del Consejo de Seguridad a no permitir que Rusia abuse de la presidencia. “Es una bofetada a la comunidad internacional”, escribió en Twitter.

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2023