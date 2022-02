Luego del ataque armado por parte de Rusia a Ucrania, que ha dejado, hasta ahora, más de 40 soldados ucranianos muertos y una decena de civiles heridos, varios han sido los líderes mundiales que se han manifestado en torno al conflicto.

El ataque comenzó durante la madrugada de este jueves, con bombardeos en diferentes ciudades de Ucrania en una “operación militar especial” desplegada por el líder ruso, Valdímir Putin, para “defender” Donbás, zona de tensión donde se ubican Donetsk y Lugansk, las dos autoproclamadas repúblicas separatistas del este ucraniano y reconocidas por el líder ruso.

El presidente de Francia, Emannuel Macron, indicó en su cuenta de Twitter que su país “condena enérgicamente la decisión de Rusia de declarar la guerra a Ucrania. Rusia debe poner fin a sus operaciones militares de inmediato”. Además, señaló que la nación francesa”apoya a los ucranianos y trabaja con sus socios y aliados para poner fin a la guerra”.

Lee también: Presidente de Ucrania impone la ley marcial en todo el territorio

Por su parte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que “solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas”.

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way.

Con el pasar de las horas, el mandatario estadounidense también señaló que conversó con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, y que “condené este ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas. Le informé sobre los pasos que estamos tomando para lograr la condena internacional, incluso esta noche en el Consejo de Seguridad de la ONU”.

“Me pidió que hiciera un llamado a los líderes del mundo para que hablaran claramente en contra de la flagrante agresión del presidente Putin y que apoyarán al pueblo de Ucrania”, continuó en su cuenta de Twitter y cerró al señalar que “mañana me reuniré con los líderes del G7, y Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán severas sanciones a Rusia. Continuaremos brindando apoyo y asistencia a Ucrania y al pueblo ucraniano”.

Lee también: Chileno relata bombardeos desde la capital de Ucrania: “Se sienten cada 15 o 20 minutos”

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council.

Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, también acudió a sus redes sociales para referirse a la complicada situación de Ucrania. “Esta es una catástrofe para nuestro continente. Haré un discurso a la nación esta mañana sobre la invasión rusa de Ucrania. También hablaré con otros líderes del G7 y solicito una reunión urgente de todos los líderes de la OTAN lo antes posible”.

This is a catastrophe for our continent.

I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.

I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022