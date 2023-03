“No tengo miedo de morir”: Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, reveló diagnóstico de cáncer etapa 3

El recordado protagonista de Jurassic Park, Sam Neill, reveló durante una reciente entrevista cómo es su vida actual tras el diagnóstico de cáncer a la sangre en etapa 3.

El intérprete de 75 años se confesó, desde su granja en Nueva Zelanda, en una extensa entrevista con The Guardian, y aseguró que “no tengo miedo de morir”.

“Pero me molestaría. Porque realmente me gustaría otra década o dos, ¿sabes? Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar cerca para verlo madurar. Y tengo mis adorables nietecitos. Quiero verlos crecer”, continuó.

“¿Pero en cuanto a los moribundos? No podría importarme menos”, aseguró Neill, quien hoy está alejado de la fama y es principalmente recordado por su papel de Dr. Alan Grant en la saga de Jurassic Park y más recientemente como Chester Campbell en las primeras temporadas de la popular serie Peaky Blinders.

Fue en marzo de 2022 cuando recibió el diagnóstico. Estaba en Los Ángeles promocionando Jurassic World Dominion y a las semanas ya estaba en un tratamiento de quimioterapia por cáncer a la sangre en etapa tres, específicamente, el linfoma de células T angioinmunoblástico.

“Me encontré sin nada que hacer y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta ir a trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana, la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé, ¿qué voy a hacer?”, reflexionó.

Fue en ese tiempo cuando decidió comenzar a escribir un libro, aunque asegura que nunca tuvo la intención de hacerlo.

“Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando, mañana escribiré sobre eso… eso me entretendrá. Y realmente fue un salvavidas, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer”, comentó.

Con respecto al tratamiento, el actor reveló que decidió cambiar por un nuevo fármaco después de ver que el primero no parecía estar funcionando, por lo que firmó un contrato con una compañía que le prometió que, si resultaba, el resto sería gratis.

Ahora, mensualmente debe someterse a dicho tratamiento, por el resto de su vida. “No estoy libre como tal, pero no hay cáncer en mi cuerpo”, confesó.