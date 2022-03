(EFE / CHV Noticias).- World Taekwondo, la federación internacional de este deporte, ha retirado al presidente ruso, Vladimir Putin, el cinturón negro honorífico de 9º dan que le concedió en noviembre de 2013, señalando en un comunicado que condenan “enérgicamente los brutales ataques contra vidas inocentes en Ucrania, que van en contra de la visión de World Taekwondo de ‘la paz es más preciosa que el triunfo‘ y los valores de respeto y tolerancia”.

Asimismo, la federación indicó que “en solidaridad con el Comité Olímpico Internacional, no se mostrarán ni tocarán banderas o himnos nacionales rusos o bielorrusos en los eventos mundiales de Taekwondo y agregó que “World Taekwondo y la Unión Europea de Taekwondo no organizarán ni reconocerán eventos de Taekwondo en Rusia y Bielorrusia”.

Lee también: La guerra de Vladímir Putin: El líder ruso que tiene en jaque al mundo

Dicho lo anterior, estos dos países no podrán organizar competiciones internacionales. “Nuestros pensamientos están con el pueblo de Ucrania y esperamos un final pacífico e inmediato de esta guerra”, expresaron finalmente.

Cabe mencionar que también la Federación Internacional de Judo retiró este fin de semana a Putin, octavo dan de su deporte favorito, la vicepresidencia honorífica que tenía desde 2008.

Lee también: Concluye sin resultados la primera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania

“A la luz del conflicto bélico en curso en Ucrania, la Federación Internacional de Judo anuncia la suspensión del estatus del señor Vladimir Putin como presidente honorario y embajador de la Federación Internacional de Judo”, indicaron a través de sus canales oficiales.

In light of the ongoing war conflict in Ukraine, the International Judo Federation announces the suspension of Mr. Vladimir Putin’s status as Honorary President and Ambassador of the International Judo Federation.https://t.co/QQDZbF6rfd

— Judo (@Judo) February 27, 2022