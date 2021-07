Uriel Núñez se hizo conocido por pasar nueve meses en la cárcel acusado de querer robar una sandía y nueve dólares. Su madre, Jovita Núñez, lo hizo por su incansable lucha por sacar a su hijo y verlo en libertad.

El País recogió el relato de Jovita, quien durante nueve meses movió cielo, mar y tierra para sacar a su hijo de 24 años que solo había dañado una sandía y que logró salir en libertad gracias a que recibió una amnistía por parte del gobierno de México.

Todo comenzó el pasado 5 de octubre de 2020. El mexicano Uriel Núñez, de San Salvador Atenco, había terminado sus labores en el campo de su tío y se había puesto “bien borracho”, según detalla el medio anteriormente citado, y caminaba con un machete en la mano, un símbolo en esa zona. Se dirigía a la tienda de una mujer llamada Nancy Vara para comer algo.

“Yo pasé a pedirle una manzana a la muchacha que estaba despachando, se la pedí por favor, la palabra con la que se piden las cosas, ¿no? Y cuando iba saliendo, como iba inconsciente, no estaba en mis cinco sentidos, me quedé mirando la sandía y la empecé a machetear”, contó Uriel.

Al rato después llegó su abuelo Manuel en bicicleta, le quitó el machete a su nieto y él se fue caminando hasta que lo detuvo la policía. Su madre no supo nada sobre su paradero en dos días y ocho horas.

Uriel, por su parte, comentó entre risas que “no me acuerdo muy bien” de lo que había pasado, mientras que la carpeta de investigación de su caso detallaba que “una sandía ésta de aproximadamente 45 centímetros de largo por una circunferencia de 50 centímetros en la cual se observa un corte en diagonal de una longitud aproximada de 25 centímetros”.

Las irregularidades del caso

Según consignó El País, Uriel nunca tuvo derecho a una llamada, le quitaron su identificación y dinero, y fue trasladado directamente al Ministerio Público de Texcoco para, 11 horas después, ser ingresado a la cárcel de Molino de Flores, donde durmió en el suelo 15 días. No sabía por qué motivo estaba allí.

El día de la audiencia supo la razón de su encarcelamiento: robo con violencia en grado de tentativa. Los agentes le hicieron constatar que amenazó a Nancy Vara.

“En realidad pues no lo hice. No me han inculcado esas maneras”, explicó el joven. “Esa carpeta me la fabricaron”, agregó.

Jovita, por su parte, comentó que “hasta cuando fui a ver a la señora Nancy se puso muy mal, se puso a llorar: ‘No, yo no quería eso pa su hijo’, ‘no, pues yo la voy a apoyar en todo, a ver cómo le hacemos para sacarlo, cuenta conmigo’, ‘no, no me robó nada’. Yo le dije: dime si te robó, pegó o amenazó. ‘No, señora, nada de eso”.

Finalmente, Jovita Núñez fue asesorada por el centro por los derechos humanos Zeferino Ladrillero, quienes constatan que en México existen cerca de 17 mil personas “injustamente presas”.

El 22 de junio de este 2021, a través de un grupo de Whatsapp de mujeres que también luchan por liberar a su familiares detenidos injustamente, Jovita contó que su lucha terminó: “Buenas tardes compañeras, ayer mi hijo ya fue puesto en libertad gracias a Dios y también gracias a toda la asociación de Zeferino Ladrillero; haz valer mi libertad muchas gracias”, escribió.

Uriel fue liberado por la Ley de Amnistía del gobierno de Manuel López Obrador. Lo primero que hizo fue abrazar a su madre y “darle las gracias por no darse por vencida”, concluyó.