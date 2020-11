Donald Trump vuelve a estar en el ojo de la crítica tras declarar el 1 de noviembre como el “Día conmemorativo de los estadounidenses asesinados por extranjeros ilegales”, una iniciativa que fue catalogada por la oposición del país norteamericano como racista y xenofóbica.

La abogada especializada en asuntos relacionados con la práctica de la ley de inmigración de Estados Unidos, Sandra Grossman, se refirió a este tema en entrevista con Mónica Rincón desde Washington D.C.

La experta señaló que “no me sorprende que haya hecho esa declaración pública. Yo creo que lo que está tratando de hacer es, con su base política, conseguir más votos, eso es algo que le ha funcionado”.

“Él está creando un temor en la ciudadanía americana contra los inmigrantes, que está basado en temas de racismo, lo cual me parece incorrecto”, agregó.

Sin embargo, aseveró que “si es que hay racismo o no, también hay que escucharle las palabras al presidente. Él se ha referido a los mexicanos como violadores y criminales, y eso no sólo no es verdad, sino que también de manera de estadística es incorrecto“.

La licenciada aseguró que “los inmigrantes tienen una tasa de criminalización mucho más baja que los ciudadanos americanos”.

Respecto al rol que juega la migración en esta elección presidencial, Grossman sostuvo que “bajo la administración de Trump se trataron de rescindir beneficios migratorios como, por ejemplo, la Protección para los Soñadores y también se le ha negado a mucha gente el derecho de pedir protección o asilo en este país”.

En la misma línea, señaló que desde el actual gobierno “se han bajado las tasas para permitir entrar refugiados a este país. No solo la inmigración ilegal se ha limitado, sino que también la legal. Entonces hay muchas personas que han podido conseguir la residencia y ciudadanía. Todo eso está en juego en esta elección”.

En cuanto la visión de Joe Biden en materia migratoria, la abogada cree que “va a revertir a un sistema más humanitario y pro inmigrante”.

De acuerdo a lo que ha percibido en las campañas, ante un posible triunfo del candidato demócrata “van a tratar de sacar muchas de las medidas que ha puesto el presidente (Trump)”.