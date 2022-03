Según cifras entregadas por Cancillería, 25 chilenos ya han logrado salir de Ucrania, mientras que otros permanecen en la zona de peligro. Una de ellas es Fernanda Aedo, una joven que ha demostrado que el amor no tiene límites y no quiere dejar el país para poder quedarse junto a su novio ucraniano, Kyle Misko, quien actualmente tiene prohibición de abandonar el territorio. Karina, la hermana de esta mujer, aseguró en conversación con CHV Noticias que “no hay cómo ayudarla, porque esa decisión la tiene que tomar ella… le dije ‘confiamos en que Kyle te pueda cuidar’”. La pareja ha tomado la decisión de resistir hasta que ambos sientan que no pueden más.