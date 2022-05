Serpiente queda atrapada en el cabello de un hombre en Brasil

Un inquietante momento vivió un hombre en Brasil y sus amigos cuando una serpiente viva quedó atrapada en su cabello sin poder desprenderse de este.

Aunque en el video no se específica en localidad brasileña ocurrió el hecho, se escucha de fondo que el grupo de amigos escuchaban música, mientras el joven caminaba con el réptil en la cabeza.

En un momento se escucha cuando uno del los testigos de tan extraño hecho afirma: “Tienes una cobra en el cabello”. Sin embargo, en el video, publicado por The Sun, no se distingue que especie de serpiente es.

Finalmente, y como si nada insólito estuviera ocurriendo, el hombre se despide de las personas apostada en el lugar y parece haber inmutado, pues hasta sonríe al sentir el animal en su cabeza.

“Amigo ¿Brasil otra vez? Al menos esta vez no es en la ciudad donde vivo. Por el acento probablemente sea gente del Estado de Bahía (región noreste del país)”, aseguró un usuario de Twitter.

Dude 😱😱😱 Brazil again? At least this time is not in the city where I live 😓 Based on the accent probably it’s people from Bahia State (Northeast region of the country) 😂#Weird#snake#Unnerving

