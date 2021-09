El Servicio Secreto de Estados Unidos publicó fotos nunca antes vistas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en el marco de las conmemoraciones por los 20 años de la tragedia.

Entre los registros hay imágenes inéditas de limusinas blindadas y otros vehículos totalmente destruidos, en un estacionamiento de la Oficina de Campo del organismo en Nueva York.

Lee también: 11-S: Las claves de la verdad sobre los ataques en Nueva York y Washington a 20 años del hito

These never-before-seen photos show some of the armored limousines parked at the former #SecretService New York Field Office that were damaged during the #September11 attack. #NeverForget pic.twitter.com/rqVFmpfjjY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

En otra se aprecia una vista desde abajo de las Torres Gemelas envueltas en humo, solo instantes después de haber sido impactadas con aviones comerciales.

A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5 — U.S. Secret Service (@SecretService) September 6, 2021

También hay una foto de la llamada Zona Cero en los minutos posteriores al colapso de los edificios, que dejaron las calles cubiertas de polvo y otros residuos.

Lee también: Estados Unidos conmemoró los 20 años del atentado a las Torres Gemelas con emotivo acto solemne

A never-before-seen photo: Ground Zero on Sept. 11, 2001, after the Towers collapse, taken by a Secret Service employee. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/qO1uCW42li — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

Se espera que el gobierno estadounidense revele más imágenes de dichos atentados, luego de que el presidente Joe Biden anunciara una orden ejecutiva para supervisar una “revisión de desclasificación” de los documentos relacionados con las investigaciones del FBI sobre el 11-S.