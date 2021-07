El cantautor cubano Silvio Rodríguez se manifestó respecto a las protestas que se están llevando en su país desde hace algunas semanas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

El emblemático artista, se reunió este miércoles con el actor Yunior García y su esposa, la productora cinematográfica Dayana Prieto, ambos opositores al actual Ejecutivo.

Una vez culminada la cita, Rodríguez escribió una reflexión en su blog, Segunda Cita, y también Facebook, en la que calificó la reunión como “buena y fraterna”, ya que “hubo diálogo, intercambio, nos escuchamos con atención y respeto”.

El cantante de 74 años siempre recalcó que sintió cercanía con Fidel Castro y con su hermano Raúl, una vez ocurrida la revolución de 1959.

Sin embargo, en esta ocasión llamó a que haya “más puentes. Tiene que haber más diálogos, tiene que haber menos prejuicios; menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes”.

Posteriormente, aclaró que tanto García y Prieto le pidieron que haga un llamado a la amnistía para los detenidos durante las protestas, donde recordó que la última vez lo hizo fue “en la Tribuna Antimperialista. Un segundo antes de subir una autoridad me dijo que no lo dijera. Si no digo eso, no digo nada, respondí, pedí la libertad de aquella gente con quienes no estaba de acuerdo. Y un par de semanas después (no por mi culpa) 70 vidas fueron libres”.

“No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo (libertad) para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada. Ellos no tienen nada que cumplirme porque nada pedí. Ojalá nunca más se sientan fuera (deseo lanzado al aire)”, concluyó.

Hasta el momento, el Gobierno ha negado la existencia de desaparecidos durante las manifestaciones, desestimando la lista de nombres que circulan con los nombres de estas personas y culpando a Estados Unidos de lo que ocurre en Cuba.