Los bombardeos por parte de Rusia a Ucrania parecen ir cada vez más en escalada, dejando terribles imágenes de destrucción y miles de muertos, entre militares y civiles.

Recientemente, gracias a las redes sociales, el relato y petición de un grupo de adultos mayores en Ucrania se dio a conocer, quienes encararon al líder ruso, Vladímir Puin, y le exigieron que retire al ejército de su país.

La primera en hablar fue una mujer identificada como Romanova Valentyna Yosypivna, quien comentó que sobrevivió a la invasión nazi de Adolf Hitler en 1941, cuando atacó y tomó control de Ucrania.

Acompañada de otros sobrevivientes, Romanova comentó que “el 22 de junio de 1941 enfrenté la guerra y fui atacada con bombas en Kiev. Mis familiares murieron en Babyn Yar. El 24 de febrero de 2022, Kiev está bajo ataques con bombas y bombardeos nuevamente”.

“¡Putin! ¡Llévate tu ejército! ¡Fuera de Ucrania! Queremos la paz”, continuó.

Tras eso, otro hombre, identificado como Oleg Yakovych, explicó que nació en Kiev en 1940. “Mis parientes murieron en Babyn Yar. Ahora estoy escondido en un refugio antibombas y estamos bajo las bombas de los enemigos”, indicó y también pidió a Putin salir de la ciudad y del país, mientras todos los presentes dicen “queremos la paz”.

Una situación casi idéntica es la que relata una tercera mujer que aparece en el video, Lukash Tamara Oleksiivna, quien también comentó que nació en Kiev, antes de la guerra en 1939, y que todos los parientes maternos fueron asesinados en Babyn Yar en 1941. Ahora, ella se debe esconder del ataque ruso.

“Este año es un horror. Putin, deseo que mueras. Déjanos, bastardo”, expresó afligida.

Ukrainian Jewish survivors of the World War II are in the bomb shelter in Kyiv urging #Putin to leave Ukraine! #CloseTheSky in Ukraine and #StopPutin pic.twitter.com/a2KMMZ00i9

— Viktoriia Savchuk (@viktoriiasvchk) March 2, 2022