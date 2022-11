Todo partió por un pan con mermelada: Ex soldado se reencuentra con mujer tras 78 años

Un ex soldado de 99 años que combatió en la Segunda Guerra Mundial se reencontró con una mujer que conoció durante su adolescencia y cuya foto guardó por casi 8 décadas.

Se trata de Reg Pye, un hombre originario de Gales del Sur que sirvió como conductor en el conflicto bélico y que, mientras atravesaba Normandía dos semanas después del Día D en junio de 1944, vio a una niña que lo miraba mientras comía un pan con mermelada.

El entonces joven de 21 años, por supuesto, le dio el sándwich y cuando despertó en el regimiento a la mañana siguiente descubrió que la chica había llenado su vaso con leche y le había dejado una foto suya con un mensaje escrito en el reverso.

Desde entonces, él la atesoró con la esperanza de que algún día se vuelvan a encontrar. Eso, hasta que en noviembre de este año la chica fue identificada como Huguette, que ahora tiene 92 años.

Tras una larga y angustiosa espera, el esperado reencuentro ocurrió esta semana en Francia, donde Reg se reunió con Huguette, momento en el que le enseñó la foto y le dio otro pan con mermelada.

“Me alegro de volver a verte después de tanto tiempo”, dijo la mujer, según recogió el medio británico BBC. “Nos hemos vuelto mayores, pero seguimos siendo los mismos“, reflexionó.

En tanto, el señor Pye, dijo que “el recuerdo de mi breve encuentro con esta joven permanecerá conmigo para siempre. Llevo su foto en la cartera desde hace 78 años con la esperanza de volver a encontrarnos”, confesó.

