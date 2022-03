La amenaza del avance ruso en Ucrania continúa siendo una situación de preocupación a nivel mundial. De acuerdo con la ONU, se estima que más de 10 millones de ucranianos escapen de su país ante la arremetida liderada por Vladímir Putin, y cientos de personas -incluyendo civiles- han perdido la vida en esta denominada guerra que, pese las negociaciones, no ha cesado desde hace más de una semana.

Frente a este conflictivo panorama bélico, un registro se tomó las redes sociales durante las últimas horas. Según reportó Anastasiia Lapatina a través de Twitter, un emotivo momento fue protagonizado por un soldado ruso, quien aseguró, “se rindió” en este ataque.

“Los ucranianos le dieron té, comida y le permitieron llamar a su madre por video. Quiero llorar de lo mucho que amo a mi país”, agregó la periodista del The Kyiv Independent.

Posteriormente, la profesional acusó que están enviando a miles de “niños de 20 años a morir aquí”. Ante esto, agradeció que “los ucranianos no han perdido su dignidad y humanidad”, aludiendo a este genuino gesto.

Russia is sending 20-year-old boys to die here. Thousands of them. Thank god Ukrainians have not lost their dignity and humanity.

Por otro lado, Matthew Luxmoore, reportero de The Wall Street Journal, compartió en redes sociales un video que da cuenta en detalle de este suceso y que ha sido difundido por canales ucranianos.

Aseguró que, según evidencia el registro, el militar en cuestión se puso a llorar al momento en que ciudadanos ucranianos le prestaron un teléfono para hacer una videollamada con su madre.

Continuando con la descripción de este momento, se puede apreciar al soldado tiritando mientras bebe de una taza de té y come una especie de sándwich.

De acuerdo con The Sun, en el video se escucha una voz masculina fuera de cámara y que dice en ucraniano: “Estos jóvenes no tienen la culpa. No saben por qué están aquí”, añadiendo que “están utilizando mapas antiguos, están perdidos”.

Video shared on Ukrainian channels of a captured Russian soldier apparently being fed by locals. The post says he burst into tears when he was allowed to video-call his mother. So many of these troops are just teenagers, with absolutely no clue what this war is really for. pic.twitter.com/oCPUC8cKcO

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 2, 2022