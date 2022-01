El boicot de Neil Young a Spotify sigue generando repercusiones negativas para la plataforma de streaming, tanto en la bolsa como en redes sociales. La empresa ha perdido más de 2 billones de dólares en valor de mercado luego de que el músico decidiera retirar su discografía de la app de música.

El cantautor canadiense realizó retiró su catálogo a modo de protesta en contra de las desinformaciones relacionadas a la pandemia y al COVID-19, emitidas en el podcast n°1 del servicio de streaming, “The Joe Rogan’s Experience”. En 2020, la empresa pagó un valor estimado (pero no confirmado) de más de $100 millones de dólares por la exclusividad del programa.

A raíz de esta polémica, Spotify anunció que todos sus contenidos donde se hable sobre COVID-19, tendrán un nuevo aviso relacionado a información verídica relacionada a los efectos del virus.

Esta notificación redirigirá a los oyentes a “un centro COVID-19, un recurso que brinda fácil información basada en datos actualizados compartidos por médicos, académicos y autoridades de salud pública”, señaló el comunicado de la empresa.

Lee También: Músicos retiran su música de Spotify: Afirman que desinforma sobre el COVID-19 y alienta a no vacunarse

Además, Spotify ha publicado un reglamento de plataforma, en el que se especifica qué tipo de contenido será aceptado desde ahora en la aplicación. Estas nuevas reglas serán promovidas en la app, para que los creadores de contenido estén al tanto de sus responsabilidades ante el contenido que presentan frente a la audiencia.

Joe Rogan, el presentador del cuestionado podcast, también se refirió a algunos episodios acusados de esparcir desinformación relacionada al COVID-19.

“Yo no sé si están en lo correcto, porque no soy un doctor o un científico. Soy solo una persona que se sienta a conversar con ellos. ¿A veces hago las cosas mal? Absolutamente, pero cuando lo hago me corrijo porque estoy interesado en decir la verdad”, dijo Rogan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joe Rogan (@joerogan)

No solo Neil Young

Una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advertía hace unas semanas a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de mensajes que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias relacionadas a la pandemia.

“Ha habido mucha conversación sobre información sobre covid-19 en Spotify. Hemos escuchado las críticas y estamos implementando cambios para ayudar a combatir la desinformación”, escribió Daniel Ek en Twitter, CEO de la plataforma de streaming, reconociendo que a pesar de tener reglas para la producción de contenido, no han sido “transparentes” a la hora de que pudieran ser conocidas por todos.

Además, los duques de Sussex también se refirieron ante la polémica. El principe Harry de Inglaterra y Meghan Markle han expresado su preocupación frente a la desinformación frente al COVID-19 emitida en la plataforma.

Lee También: Por segundo año consecutivo: Bad Bunny se corona como el más escuchado en Spotify a nivel mundial

A pesar de sus reparos, aseguraron que siguen dispuestos a seguir trabajando con ella. En 2020, la pareja llegó a un acuerdo por $30 millones de dólares para crear contenido exclusivo dirigido a Spotify.

Tras el huracán mediático con el que la empresa ha comenzado el año, el director ejecutivo de la plataforma insistió en el compromiso de Spotify por luchar contra la desinformación así como por la educación sobre cuestiones relacionadas con la covid-19.

“Nos tomamos esto en serio y seguiremos trabajando en conjunto con expertos que permitan beneficiar tanto a creadores como oyentes. Eso no significa que siempre lo haremos bien, pero estamos comprometidos a seguir aprendiendo y evolucionando”, finalizó Ek.