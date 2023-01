Recorriendo Buenos Aires: Streamer coreana sufrió lanzazo de su celular en plena transmisión

Un incómodo episodio sufrió una streamer coreana durante su estadía en Buenos Aires, Argentina, luego de que le robaran su celular mientras estaba transmitiendo en vivo por Twitch este lunes por la mañana.

Se trata de Jinnytty, quien estaba caminando por la tradicional Avenida Corrientes con el teléfono en la mano, cuando un delincuente hizo el conocido lanzazo, hecho que conmocionó a sus seguidores.

Según lo que se puede apreciar en la secuencia, el antisocial huyó inmediatamente a la estación Uruguay de la Línea B del Metro local (Subte), dejando atrás a una desesperada víctima que clamaba por ayuda.

Con el correr de las horas, Jinnytty confirmó que logró recuperar el aparato y relató cómo se dieron estos preocupantes hechos mientras estaba turisteando.

“Me robaron el teléfono durante la transmisión en vivo y estaba persiguiendo al ladrón gritando ‘estoy transmitiendo’ con la esperanza de que la persona dijera: ‘Oh, está bien, sigan con el buen contenido, lamento molestarlos’, pero no lo hicieron”, comentó.

“Afortunadamente recuperé el teléfono, gracias a los argentinos que ayudaron”, señaló la joven en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 83 mil seguidores.

La joven de 30 años es una de las streamers e influencer más importantes de su país, ya que tiene más de 800 mil followers en Twitch y otros 270 mil en Instagram.

My phone got stolen during the livestreaming and I was chasing the thief shouting IM STREAMING hoping the person would be like oh OK then keep up the good content sorry to bother you but they didn't:( but thankfully I did get the phone back thanks to Argentinian people who helped https://t.co/CbgEWJI4Xs

— TSM Jinnytty (@Jinnytty1) January 24, 2023