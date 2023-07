“Dicen que es mi sugar daddy”: Pareja con 42 años de diferencia se defiende de quienes sospechan de su amor

Dicen que para el amor no hay edad y una pareja en Estados Unidos podría ser la demostración de aquello. Sin embargo, el último tiempo se han tenido que defender de las críticas.

Jackie tiene 28 años y su esposo, David, 70 años, es decir, tiene una diferencia de edad de 42 años. Se conocieron en un sitio web de citas en línea mientras ella realizaba un viaje por su natal Filipinas, hace siete años.

Según recogió The Mirror, inmediatamente tuvieron química y realizaron varias citas antes de que David volviera a su casa en Oakland, California. Aún así, no podía olvidar a Jackie, por lo que volvió tres meses después para invitarla a salir.

El reencuentro

“Un día vi su perfil, prácticamente salté de la silla. Estaba tan impresionado por lo que vi”, contó el hombre en el canal de YouTube Love Don’t Judge sobre la primera vez que vio a su ahora esposa.

Tras eso, le envió un mensaje y ella accedió a tomarse un café con él. “No revisé su perfil. No tenía idea de cómo se veía. La cita fue divertida. Me di cuenta de que era un caballero y fue muy amable”, confesó.

El tiempo pasó y 11 meses después Jackie recibió su visa para Estados Unidos. Esto, mientras se organizaban para la celebración de su matrimonio.

“Nuestra boda fue divertida. Fue el mejor día de mi vida (…) Mis padres y mis hermanos no pudieron venir. Mi familia me apoya mucho y mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con Dave porque es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor”, aseguró la joven.

Si bien a ella no le preocupa la diferencia de edad, él reveló que “tenía preocupaciones, pero no era desde mi perspectiva, era desde la perspectiva de Jackie. Cuando la estaba cortejando, le recordaba constantemente la diferencia de edad y que soy mayor que sus padres”.

“Estoy jubilado. Pago la mayoría de las cuentas, pero Jackie tiene un trabajo para mantener a su familia”, confesó.

Las críticas

En redes sociales, donde Jackie comparte detalles de su relación en TikTok, constantemente son criticados por sus más de cuatro décadas de diferencia de edad.

“En general, hemos recibido juicios muy positivos. Pero eso no quiere decir que todos los comentarios que llegan sean positivos”, precisaron.

“Muchos lo etiquetan como mi sugar daddy, dicen que soy una buscador de tarjetas verdes (…) Pero no estoy realmente afectada porque no es verdad. Me conozco a mí misma”, insistió Jackie.