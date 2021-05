Una mujer que compró un boleto presuntamente ganador de la lotería SuperLotto en una tienda Norwalk ARCO de California, informó ayer a la agencia sobre una lamentable noticia.

Según informó Whittier Daily News, Esperanza Hernández, trabajadora del lugar, fue la primera en enterarse de que la supuesta ganadora de 26 millones de dólares, algo así como unos 18 mil millones de pesos chilenos, destruyó involuntariamente el boleto que tenía en una de las prendas de vestir que decidió lavar.

Desde SuperLotto informaron, a través de Cathy Johnston, que para que la anónima mujer logre obtener el premio, la “afortunada” deberá contar con “pruebas convincentes de que estaba en posesión del boleto” y descartó que las cámaras de seguridad del lugar puedan ser consideradas como una evidencia irrefutable, pues no pueden asegurar el factor tiempo y no son de propiedad del centro de lotería.

De todas formas, desde la empresa benefactora aseguraron su completo compromiso con la investigación para saber si ella es o no la ganadora, pues como es de lógico conocimiento, es muy raro que un ganador no se presente a retirar tal cantidad de dinero. “Cada reclamación de este tamaño si no se entrega será investigada“, dijo Johnston.

Si a usted le interesa usar los número que la supuesta ganadora usó en el boleto “de la discordia” se los dejamos a continuación: 23, 36, 12, 31, 13, y el mega número 10.

Si los fondos no tienen ningún destino, finalmente serán destinados a las áreas de educación como lo indica el respectivo “protocolo de premios no cobrados“.