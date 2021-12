Un joven fue drogado y asaltado durante una fiesta en la Ciudad Universitaria de Rosario, Argentina, lugar conocido como La Siberia por su lejanía con el resto de la ciudad.

De acuerdo a lo publicado por Crónica, al hombre le pusieron sustancias tóxicas en su trago para asaltarlo y luego dejarlo atado a un árbol con los brazos abiertos.

“Creí que había salido, que le había pasado otra cosa. Llegué a casa y no estaba. Llegó a las 6:30 y me dijo: ‘Gordita, me drogaron, me robaron y me clavaron en un árbol'”, contó Karen, pareja de la víctima, en declaraciones reproducidas por el citado medio.

La joven detalló que ambos habían asistido a la celebración de egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. “Fuimos al baño y nos perdimos. Mi novio empezó a buscarnos y se puso a hablar con unos chicos que le dieron el fernet que estaban tomando”, afirmó.

“Tomó dos tragos. Se empezó a sentir mal y dio la vuelta por atrás de La Siberia. Yo no lo encontraba. Me crucé con un amigo y empecé a pedir ayuda. Nos intentamos comunicar, pero no nos daba señales de nada”, añadió.

Finalmente la muchacha aseguró que el joven “apareció como crucificado” y que “lo bajaron a las 5:30 los de seguridad de la Facultad”.

La mujer de todas formas lamentó que “la gente que le pasaba por al lado se reía y no lo ayudaba”. Afortunadamente la víctima terminó sólo con lesiones menores como moretones en los brazos, causados por las cuerdas con los que fue atado al árbol.