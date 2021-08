(EFE) – Los talibanes anunciaron que los ciudadanos afganos no podrán ir al aeropuerto, una medida que dificultará los intentos de Estados Unidos y de otras naciones de evacuar a los aliados afganos vulnerables en el país.

La medida tiene por objetivo evitar que continúe el caos en el aeropuerto de Kabul, según informaron los talibanes. “El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) está tratando realmente de controlar la situación. Ahora el camino al aeropuerto ha sido cerrado. Los afganos no están autorizados a ir allí, sólo los extranjeros pueden ir“, dijo en una rueda de prensa en Kabul el principal portavoz insurgente, Zabihullah Mujahid.

Mujahid aseguró que han impedido a los afganos ir porque la multitud cada vez es mayor y “existe el peligro de que la gente pierda la vida, puede haber una estampida”, y además culpó a Estados Unidos de algunas de las muertes en la zona: “los estadounidenses están haciendo algo diferente, cuando hay una multitud disparan y la gente muere. Sí, disparan a la gente, y queremos que (los afganos) estén a salvo de esto”.

El aeropuerto de Kabul ha dejado escenas dramáticas con miles de personas tratando de abandonar el país en los vuelos de evacuación.

Los afganos buscan escapar del régimen talibán debido a las cuestionadas formas de vida que tienen: su objetivo principal es instaurar su propia versión de la Sharia (ley islámica), la cual implica un conjunto de leyes que proceden del Corán (texto religioso) que guían las normas de conducta a través de una religiosidad ultraconservadora que valida métodos de violencia.

En este contexto, el portavoz del movimiento islamista quiso garantizar a los afganos que no hay motivos para que traten de huir: “no hay peligro, regresen a sus casas, trabajos, a la vida normal”, dijo. Además, pidió a EE.UU. que no anime más este éxodo: “les pedimos a los estadounidenses que cambien su política y no alienten a los afganos a que se vayan, no alienten a nuestros ingenieros, médicos, militares… Los necesitamos, necesitamos su talento, no los lleven a otros países”.

Ante esto, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, confirmó que, a pesar de la medida de los talibanes, el organismo permanecerá en Afganistán. “Continuaremos allí y haremos todo lo posible, tanto por la seguridad del personal como por el pueblo afgano que ha sufrido tanto”, dijo a través de Twitter.

