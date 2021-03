Un conductor de un mototaxi agredió brutalmente a un turista chileno en Pattaya, Tailandia, motivo por el cual fue detenido por la policía local.

Según lo publicado por Pattaya Mail, el hombre llamado Amorn Noptakul golpeó al visitante nacional, identificado como Salvatore Andrés Castro Medina, de 24 años.

Lee también: Gallo que luchaba en peleas ilegales mató a su dueño de una puñalada al tratar de escapar

El citado medio asegura que Castro se encontraba en estado de ebriedad y que se sentó en la vereda junto al chofer, con quien no habría logrado comunicarse.

Ante la insistencia del chileno, Noptakul perdió la paciencia y terminó dándole una paliza que le provocó una fractura de nariz y sangrado en el labio.

Lee también: “Vacunación VIP” moviliza a argentinos en protestas contra el gobierno de Fernández

En declaraciones al portal Thai Examiner, el taxista dijo que “estaba molesto con el turista, quien se acercó a hablarme y no entendí lo que me estaba diciendo. Él no se iba cuando le dije que lo hiciera”.

“Soy alguien que se molesta fácilmente, especialmente con las personas que hablan demasiado”, agregó y ofreció disculpas por lo ocurrido.

Mira el video de la golpiza al turista chileno: