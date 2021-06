(CNN) – Es la peor pesadilla de un aracnófobo: pueblos cubiertos de arañas. Los residentes de la región australiana de Gippsland en el estado de Victoria fueron recibidos con capas de telarañas después de que el área se viera afectada por graves inundaciones, según 9News.

El Servicio de Emergencia del Estado de Victoria emitió múltiples advertencias de inundación para el área rural a principios de junio, y se instó a algunos residentes a evacuar. Pero cuando los humanos huyeron a un lugar seguro, también lo hicieron las arañas.

El profesor Dieter Hochuli, un ecologista de la Universidad de Sydney, le dijo a 7News que el mar de seda de araña no era sorprendente dadas las condiciones climáticas.

“Este es un fenómeno sorprendentemente común después de las inundaciones”, indicó. “Cuando tenemos este tipo de lluvias e inundaciones muy intensas, estos animales que pasan sus vidas en el suelo ya no pueden vivir allí, y hacen exactamente lo que intentamos hacer: se trasladan a terrenos más altos“, agregó Hochuli.

