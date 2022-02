Durante los años recientes, varias investigaciones han respaldado el uso de psicodélicos en terapias psicológicas para tratar patologías mentales en pacientes a quienes los tratamientos tradicionales ya no dan resultados efectivos.

El pasado 15 de febrero, un grupo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins publicó los resultados de su estudio clínico de fase 2 relacionado al uso de psilocibina, uno de los principales compuestos activos de hongos alucinógenos, en la terapia psicológica contra la depresión de 27 pacientes voluntarios.

Los investigadores siguieron el progreso de las personas durante 12 meses y los resultados fueron prometedores. El 75% presentó una reducción clínica significativa en sus síntomas y el 58% se encontró en remisión.

Long-term (12 month follow-up) results of our waiting-list controlled study of psilocybin-assisted therapy for MDD are out today in JOP: https://t.co/pm0WV55CMl 1/ 🧵

— Natalie Gukasyan, MD (@N_Gukasyan) February 15, 2022